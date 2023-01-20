Саломе Зурабішвілі розкритикувала ідею відновлення авіаперельотів між Грузією і РФ.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила різко проти відновлення прямого авіасполучення з Росією і зажадала посилити умови перебування росіян в країні. Її заяву поширила президентська прес-служба.

"Я не вітаю відновлення рейсів до Росії! Я не можу погодитися з аргументом, який використовується на підтримку цієї позиції, тобто як ніби вона служить полегшенню проблем грузинів, що проживають в Росії", – заявила Зурабішвілі.

За її словами, для грузинського суспільства і для неї самої є "як мінімум незрозумілою" позиція чинного грузинського уряду з питання російського вторгнення в Україну.

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Також Зурабішвілі закликала уряд "серйозно вивчити питання напливу російських громадян" до Грузії, щоб врахувати і захистити безпеку і національні інтереси грузин.

"Також замість відновлення польотів уряду слід подбати про репутацію країни, категорично відповісти на звинувачення на адресу країни - про обхід санкцій (проти РФ - ред.) через Грузію!" - заявила президент.

Війна в Україні - позиція Грузії

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна не приєднається до західних санкцій проти Росії. Згодом ця позиція була неодноразово підтверджена.

Також грузинський прем'єр виключив можливість відкриття "другого фронту" проти Росії в Абхазії і Південній Осетії.

Грузія також відмовилася постачати Україні зброю для захисту від російського вторгнення, проте поставила невелику кількість гуманітарної допомоги.

За даними української розвідки, Грузія допомагає Росії обходити західні санкції.

Після початку мобілізації в Росії десятки тисяч росіян втекли до Грузії.

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