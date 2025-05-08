Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпіном напросився в гості до Китаю.

Російський лідер Володимир Путін у Кремлі зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Російські ЗМІ публікують перші заяви із зустрічі.

Зокрема, Путін заявив, що буде радий відвідати Китай із візитом на святкування ювілею перемоги над Японією.

Він також заявив, що відносини двох країн мають "рівноправний і взаємовигідний" характер і що Росія і Китай "розвивають зв'язки на благо народів обох країн і не проти кого б то не було".

Він також заявив, що контингент КНР на параді 9 травня в Москві буде найбільшим з іноземних.

Водночас Сі Цзіньпін заявив, що Китай разом із Росією захищатиме правду про Другу світову війну.

"Китай готовий із Росією разом нести особливу відповідальність як великі світові держави і постійні члени Радбезу ООН, з почуттям обов'язку сміливо захищати правду про історію Другої Світової війни,... рішуче обстоювати інтереси і права наших держав і всіх країн, що розвиваються", - сказав він.

Сі Цзіньпін приїхав до Москви

Нагадаємо, Китай візьме участь у російському параді до Дня Перемоги, який відбудеться в Москві 9 травня. Очікується, що лідер КНР Сі Цзіньпін сидітиме в першому ряду глядачів разом із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначають експерти, війна в Україні точно буде на порядку денному під час переговорів між країнами. За словами експертів, Путін захоче обговорити роль Китаю як потенційного миротворця в разі припинення вогню.

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