Трамп зробив заяву про розмову з Зеленським у Давосі і ситуацію в Україні

Він зазначив, що було б добре завершити війну.

22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимир Зеленський. Американський лідер прокоментував їхню розмову.

"Він (Зеленський, – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Усі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове – ці питання обговорюють вже шість-сім місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – сказав Трамп у розмові з журналістами.

Він додав, що було б добре завершити війну в Україні.

Відео дня

"Знаєте, для нас це ніщо. Ми заробляємо гроші. Я не хочу заробляти гроші, але ми це робимо, тоді як Байден віддав 350 млрд доларів", – каже Трамп.

Американський лідер також прокоментував умови, в яких вимушені жити українці через атаки РФ по енергетиці:

"Коли ти бачиш, як вони (українці) живуть, без опалення, при температурі 20 градусів нижче нуля... ти розумієш, що там дуже холодно. Там клімат в основному холодніший, ніж у Канаді. А вони живуть без опалення. Те, що вони роблять, щоб вижити, просто вражає".

Зустріч Зеленського і Трампа у Давосі

В Офісі президента України розповіли, що Зеленський і Трамп провели "хороші" переговори в Давосі. Зазначалося, що наприкінці президенти України та США "трохи поспілкувалися тет-а-тет".

Водночас ЗМІ пишуть, що Зеленський не зміг домовитися про післявоєнне відновлення та гарантії безпеки України під час розмови з Трампом. Журналісти FT додали, що переговори з Трампом, який покинув Давос після годинної зустрічі, стали невдачею для Зеленського.

При цьому видання Axios пише, що це була одна з найкращих зустрічей лідерів України і США, а Трамп був у гарному настрої.

Вас також можуть зацікавити новини: