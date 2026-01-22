Зеленський і Трамп провели 'хороші' переговори в Давосі, - ОП

Частина зустрічі пройшла у форматі тет-а-тет.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа в Давосі завершилася. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Результати переомовин поки що невідомі. Однак як зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, "зустріч хороша".

Як зазначив Никифоров журналістам, наприкінці президенти України та США "трохи поспілкувалися тет-а-тет".

Після зустрічі Трамп коротко поспілкувався з журналістами.

"Ми сподіваємось, що це (війна в Україні - УНІАН) закінчиться. Гине багато людей. У минулому місяці у них було 30 тисяч людей вбитими. Переважно солдатів. І це війна, яка має бути припинена", - заявив він.

Американский президент теж назвав зустріч з Зеленським "хорошою".

Також він зазначив, що завтра має відбутися зустріч американської делегації з росіянами, і зокрема, з ініціатором війни Володимиром Путіним.

"У мене була хороша зустріч з президентом Зеленським. Усі хочуть, аби ця війна припинилася", - сказав Трамп.

Переговори України та США

Як повідомляв УНАІН, українська і американська делегації працюють над двома ключовими документами: угодами про гарантії безпеки і економічне "процвітання" й післявоєнне відновлення України на суму близько 800 мільярдів доларів.

Передбачалось, що ці угоди можуть бути підписані на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Вчора, 21 січня, Трамп заявив, що якщо Путін і Зеленський не укладуть мирну угоду, вони будуть дурнями.

