Невдача для Зеленського: FT оцінила переговори з Трампом у Давосі

За даними видання, сторони не завершили роботу над документами, узгодженими представниками США та України напередодні саміту, і не підписали їх.

Президент України Володимир Зеленський не зміг домовитися про післявоєнне відновлення та гарантії безпеки України на зустрічі з Дональдом Трампом і європейськими лідерами в Давосі. Про це повідомила газета Financial Times, назвавши те, що сталося, невдачею українського лідера.

Відзначається, що документи, які Зеленський сподівався узгодити, були узгоджені з американськими чиновниками перед самітом у Давосі. Однак їх обговорення не було завершено, і вони не були підписані.

Зеленський намагався переконати Трампа взяти на себе додаткові зобов'язання щодо підтримки України, підкреслює газета. Проте, після переговорів з українським президентом американський лідер покинув Давос, не уклавши жодних угод, додає FT.

Відео дня

Видання зазначило, що переговори з Трампом, який покинув Давос після годинної зустрічі, стали невдачею для Зеленського.

Водночас Axios пише, що це була одна з найкращих зустрічей двох президентів, і Трамп був у гарному настрої.

Зустріч Зеленського з Трампом

Сам Зеленський, коментуючи переговори з Трампом, сказав, що документи щодо закінчення війни "практично готові". За його словами, вони обговорювали, зокрема, захист українського неба. Переговори він назвав плідними.

Зустріч Зеленського і Трампа тривала трохи більше години. За словами радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина, вони була хорошою.

У свою чергу, Трамп назвав зустріч із Зеленським "дуже хорошою". У п'ятницю та суботу запланована тристороння зустріч за участю переговірників Росії, України та США.

Вас також можуть зацікавити новини: