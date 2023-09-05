Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не дозволив журналістці поставити запитання про генерала Сергія Суровікіна, який не з'являвся на публіці після збройного заколоту ПВК "Вагнер".

З самого початку заколоту Євгена Пригожина велася розробка учасників "заколоту", під час якої двоє найближчих підлеглих генерала Суровікіна, якого відпустили в результаті, написали рапорти, які викривали його як безпосереднього співорганізатора "Маршу справедливості" саме в лавах Збройних сил РФ.

Як повідомило джерело ВЧК-ОГПУ, в наслідок, ці свідчення не вдалося спростувати, але все вирішилося за рахунок утилізації Пригожина і ПВК "Вагнер" як такої. Сергію Кирієнко і Сергію Чемезову вдалося переконати Путіна, що після смерті Пригожина відсутні ризики від "помилування" Суровікіна.

Сергій Кирієнко мотивував свою позицію про необхідність помилування Суровікіна тим, що напередодні президентських виборів і падіння рейтингу Путіна важливо зберегти такого "джокера" в рукаві Путіна, як Суровікін. За фактом же, після значного посилення фігури Шойгу, інші "вежі" змушені потурбуватися заходами щодо стримування гегемонії Шойгу в силовому блоці країни, де можливою фігурою є Суровікін, який донині має авторитет у військових і цивільного населення.

Відео дня

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не дозволив журналістці поставити запитання про генерала Сергія Суровікіна, який не з'являвся на публіці після збройного заколоту ПВК "Вагнер". "Сергій Шойгу вчора залишив без відповіді питання журналістів про можливе розслідування щодо генерала Суровікіна. Чи можна задати це питання вам, чи відомо вам щось?"- запитала Пєскова журналістка. "Ні, не можна", - відповів прес-секретар президента РФ.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу на питання про те, чи ведеться розслідування щодо Суровікіна, поцікавився: "Всі питання?"- і пішов.

Звільнення Суровікіна - деталі

Журналістка Ксенія Собчак опублікувала фото генерала з дружиною і написала, що він "живий, здоровий, вдома, з сім'єю, в Москві".

Інформацію про те, що генерала, затриманого після заколоту ПВК "Вагнер", звільнили, підтвердили the New York Times два американських чиновника і джерело в Міноборони РФ. За їх словами, високопоставленого військового, який командував російськими військами в Україні, відпустили з-під варти через кілька днів після загибелі глави ПВК Євгена Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня. Однак залишається неясним, чи існують які-небудь обмеження на пересування генерала або інші заборони з боку влади, додали співрозмовники NYT. За їхніми словами, Суровікін зберігає своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але "ніяких кар'єрних перспектив у нього більше немає".

Вас також можуть зацікавити новини: