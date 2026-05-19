Трамп готується напасти на нову країну, не завершивши війну в Ірані, – Politico

Адміністрація Трампа все частіше розглядає можливість військових ударів по Кубі. Як пише Politico, Дональд Трамп і його помічники розчаровані тим, що кампанія тиску США не привела до згоди кубинських лідерів на суттєві економічні та політичні реформи. Тому вони ставляться до військового варіанту серйозніше, ніж раніше.

"Настрій безумовно змінився. Початкова ідея щодо Куби полягала в тому, що керівництво слабке, і що поєднання посилення санкцій, фактично нафтової блокади, та явних військових перемог США у Венесуелі та Ірані змусить кубинців піти на угоду. Тепер Іран збився з правильного шляху, і кубинці виявилися набагато жорсткішими, ніж передбачалося спочатку. Тому тепер на порядку денному стоїть питання про військові дії, чого раніше не було", - каже співрозмовник видання.

Минулого тижня стало відомо, що США готуються висунути звинувачення колишньому президенту Куби Раулю Кастро. Це викликало припущення про те, що США можуть провести військову операцію з вивезення Кастро, як це було зроблено з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.

Politico пише, що за останні кілька тижнів Південне командування США почало розробляти плани потенційних військових дій. Розглядається кілька варіантів, окрім захоплення однієї або двох осіб. Військові дії можуть варіюватися від поодинокого авіаудару, покликаного залякати режим і змусити його піти на поступки, до наземного вторгнення, спрямованого на його повалення. Водночас співрозмовники видання зазначають, що використання кубинських емігрантів у будь-якій місії малоймовірне.

Представники адміністрації вже закладають основу для піар-кампанії військових дій. Так, у вихідні дні Axios повідомило, що Куба придбала сотні військових безпілотників і обговорювала способи їх використання у разі початку бойових дій між Вашингтоном і Гаваною. Багато аналітиків сприйняли цей звіт як витік інформації, спрямований на обґрунтування військового удару США по Кубі.

Водночас поки що невідомо, яке рішення ухвалить Трамп. Йому необхідно враховувати політичну ситуацію та падіння його рейтингів через різке зростання цін на бензин у зв’язку з війною з Іраном.

При цьому навряд чи проблеми Трампа в Ірані утримають його від проведення військової операції проти Куби, вважає Politico. Навпаки, він може розглядати Кубу як легку перемогу.

Трамп націлився на Кубу

У січні 2026 року адміністрація президента Дональда Трампа різко посилила політику щодо Куби. Вашингтон ввів ефективну нафтову блокаду острова. Це призвело до фактичного припинення поставок палива (переважно з Венесуели та інших джерел), що викликало найгострішу енергетичну кризу в історії країни.

Куба зіткнулася з масовими відключеннями електроенергії, дефіцитом палива, паралічем транспорту та загостренням гуманітарної ситуації. У травні директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Гавану для переговорів, а Трамп неодноразово заявляв про можливість "взяти Кубу" та обіцяв зміну режиму до кінця року.

