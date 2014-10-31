У Національному університеті оборони завершився Орієнтаційний курс Спільної політики та оборони ЄС

Захід, який проводився, входить до програми «Східного партнерства ЄС», і тому відкритий для усіх 6 країн-партнерів. Зокрема, у курсі взяли участь майже 400 учасників з 20 країн світу, а також 24 лектори із закладів, університетів та неурядових організацій ЄС.

На переконання начальника Національного університету оборони України ім. І.Черняховського генерала-лейтенанта Василя Телелима, факт проведення в Україні цього курсу є унікальною подією не тільки для університету, але і для всієї держави в цілому, адже є беззаперечним свідченням підтримки і допомоги нашій країні з боку всієї європейської спільноти.

— Відносини України з ЄС вийшли на якісно новий рівень, і ця зустріч є переконливим тому підтвердженням, — зазначив він, та додав, що всі питання, які розглядалися в ході навчання, були актуальними та викликали інтерес до їх розгляду в подальшому.

Зокрема, протягом Орієнтаційного курсу слухачі, науково-педагогічний склад та наукові співробітники університету отримали з першоджерел найактуальнішу інформацію щодо суті, цілей і завдань Спільної політики безпеки і оборони Європейського союзу, процедурах антикризового управління, місіях, операціях ЄС тощо.

— Згаданий курс має велике значення для України як країни, що бере активну участь у формуванні Європейського безпекового середовища, а також для країн ЄС і країн Східного партнерства, — зазначив директор курсу доктор Джозеф Рейхл (Європейський оборонний коледж, Австрія).

— Коли свого часу я навчався у військовій академії у Відні, ніколи не думав, що Австрія стане членом ЄС, адже наша країна на той час підтримувала нейтралітет, — розповідає колишній міністр оборони Австрії, а нині викладач Орієнтаційного курсу Спільної політики безпеки і оборони ЄС доктор Австрійського європейського інституту Вернер Фаслабенд. — Ми пройшли чималий шлях та майже двадцять років тому вступили до ЄС. І сьогодні ніхто не думає, що могло бути інакше. Аналогічну ситуацію спостерігаю зараз в Україні, але ускладнену через стосунки з північним сусідом. Проте Європа є спільним нашим континентом. ЄС надає можливість країнам жити вільно та незалежно, спільно брати участь у світовому розвитку.