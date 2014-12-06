У Маріуполі військові були змушені викликати підмогу, щоб відвезти всі подарунки (фото)

Співробітники групи підприємств «Екоіллічпродукт» і «УОПТ» привітали захисників Маріуполя наборами молочної продукції, фруктами і випічкою, повідомляє місцевий ресурс 0629.

Як виявилося, кузов вантажівки, на якій приїхали за подарунками військові, не зміг вмістити все, що для них приготували - їм довелося викликати «на підмогу» ще й броньовик.

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