За тиждень ЗСУ отримали понад тисячу бронежилетів та 12 станцій оптико-електронного придушення

11:05, 15 грудня 2014
Військо
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Збройні сили України за минулий тиждень отримали понад 1,3 тис. бронежилетів, 12 станцій оптико-електронного придушення і комплекти зимового одягу.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві. 

«ЗСУ продовжують отримувати з державних підприємств оборони нові та модернізовані зразки озброєння та військової техніки», - зазначила вона.

«За минулий тиждень підрозділи військ радіоелектронної боротьби Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ отримали 12 станцій оптико-електронного придушення, 10 скануючих пристроїв, 29 комплектів пристроїв кумулятивного захисту для танків Т-64БМ «Булат», - зауважила Кушнір.

Крім того, військовослужбовці отримали 1 тис. 318 бронежилетів, 1 тис. 400 утеплених курток і тисячу пар утеплених штанів, 1 тис. 300 пар валянок, 55 тис. пар теплих шкарпеток, 3 тис. 350 утеплених і 10 тис. 900 пар звичайних берців.

Читайте такожПід час АТО загинули 917 військових, понад 3,3 тисячі поранені - МіноборониТакож, за її словами, бійці отримали 6 тис. 290 комплектів теплої та 30 тис. комплектів звичайної натільної білизни, 633 тонни бензину, 7 тис. 737 тонн зимового дизельного палива, 2 тис. 757 тонн авіагасу, 2,5 тонни бронетанкового та 1,5 тонни автомобільного майна, близько 423 тонн ракет та боєприпасів.

Також відновлено 38 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки, сказала Кушнір.

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