До кінця року збройні сили отримають близько тисячі новітніх зразків техніки і озброєння

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір. "До кінця року збройним силам планується поставити ще близько однієї тисячі нових та модернізованих зразків озброєння і військової техніки", - сказала вона.

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За словами прес-секретаря, збройні сили отримають 51 бронетранспортер і броньований автомобіль, 41 радіолокаційну станцію, 58 установок артилерійського озброєння, 115 одиниць засобів ураження, а також 439 одиниць новітньої стрілецької зброї.