Україна отримає від Канади ще два літаки з військової екіпіровкою - Порошенко

Про це у ході наради з представниками силових відомств заявив президент Петро Порошенко, передає 5 канал.

За його словами, під час четвертої хвилі мобілізації військовослужбовці матимуть усе необхідне.

"Те, що нам обіцяли наші партнери з Литви – щодо озброєння – ми вже отримали. Отримали першу партію теплого одягу, берців, оснащення з Канади – і зараз чекаємо ще 2-ох літаків. Отримали партію-конвой з Польщі, з інших наших партнерів", - зазначив Порошенко.

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"Тобто всі ті домовленості, які ми досягли за останній місяць – вони всі вписуються в чіткий графік забезпечення. Щоб у нас військовослужбовець, який мобілізований, мав можливість бути одягненим, забезпеченим, мати бронежилет і все таке інше", – зазначив президент.