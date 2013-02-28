Українські миротворці провели вертолітні тренування в Ліберії

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, вони проходили вдень та вночі у простих метеорологічних умовах. В ролі інструкторів польоти забезпечували заступники командира 56-го ОВЗ - військові льотчики 1-го класу підполковники Олександр Чаплінський та Віталій Цапко.

Планові польоти проходили на вертольотах типу Мі-8 та Мі-24. Протягом льотної зміни екіпажі виконали завдання з чергової перевірки техніки пілотування, покращили вже набуті навички за видами льотної роботи та відпрацювали елементи пошуково-рятувальних робіт.

Екіпажі виконали спеціальні вправи за встановленими схемами польоту в зону та за приладами, а також відпрацювали завдання з одним працюючим двигуном та польоти на майданчик і бойове маневрування.

За словами заступника командира 56-го окремого вертолітного загону військового льотчика 1-го класу підполковника Віталія Цапка, виконання завдання місії ООН може припасти і на нічний час. Тому кожен льотчик має набувати навички, здійснюючи тренувальні польоти вночі. Складність виконання таких завдань зумовлена погіршенням умов ведення візуального орієнтування, відсутності лінії горизонту та труднощі окомірних визначень відстані тощо.