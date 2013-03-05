Воєнно-ідеологічна робота стане невід’ємною складовою підготовки - Міноборони

– Для того, щоб максимально укріпити дух наших військовослужбовців і підтримувати його на високому рівні, визначити ідейну основу, методологічну спрямованість та ідеологічні орієнтири Збройних Сил, Міністром оборони України було затверджено Концепцію ідеологічної роботи у Збройних Силах України, – зазначив він.



Перший заступник глави оборонного відомства повідомив, що в ході підготовки Концепції враховувалися завдання, визначені у Стратегії національної безпеки України: консолідація українського суспільства, пошук загальнодержавного консенсусу щодо ключових питань розвитку держави, підвищення ефективності системи протидії інформаційно-психологічним впливам і операціям.

– Найближчим часом, з урахуванням досвіду передових армій світу, на заміну існуючому у військах предмету “гуманітарна підготовка” буде введено навчальний предмет “Воєнно-ідеологічна підготовка особового складу”. Передбачається, що ідеологічна робота стане невід’ємною складовою бойової підготовки та повсякденної діяльності військ, – підкреслив Олександр Олійник.