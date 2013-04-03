На бойове чергування у Криму заступив модернізований зенітно-ракетний комплекс С-300ПС

Варто зазначити, що наприкінці минулого, 2012 року, до цього дивізіону надійшов модернізований зенітно-ракетний комплекс С-300ПС. Він став першим для Кримського регіону, який за роки незалежності України пройшов ремонт, модернізацію та отримав сертифіковане продовження свого терміну експлуатації.

Урочистий церемоніал заступу на бойове чергування відбувся з виносом Бойового прапору та у присутності представників командування тактичної групи «Крим» Повітряних Сил Збройних Сил України й командування зенітно-ракетного полку, до складу якого входить дивізіон. На захід було запрошено представників засобів масової інформації та духовенства.

Після того, як командири підрозділів доповіли про готовність до заступу на бойове чергування, особовий склад отримав від командира зенітно-ракетного полку полковника Миколи Задорожного завдання на несення служби. Представники духовенства посвятили на добру справу особовий склад та бойову техніку.

Розрахунок пускової установки продемонстрував присутнім журналістам практичні дії по підготовці її до виконання маршу, порядок переведення у бойове положення та підготовку до виконання пусків по повітряним цілям.

Доречно відзначити, що зенітно-ракетний комплекс типу С-300 був розроблений на російському НПО «Алмаз».

У 2003-2004 роках державне підприємство «Укроборонсервіс» освоїло в інтересах Збройних Сил України ремонт та модернізацію зенітно-ракетних систем даного типу, і в 2005 році провело їх перший випробувальний ремонт.

У період з 2006 по 20012 року був проведений ремонт з продовження термінів експлуатації восьми таких ЗРК. У грудні минулого року один із них отримав зенітно-ракетний полк, яким командує полковник Микола Задорожний.

Довідка. ЗРК типу С-300 призначений для оборони важливих адміністративних, промислових та військових об’єктів від ударів усіх типів засобів повітряного нападу.

Він забезпечує ураження сучасних літаків, крилатих ракет, балістичних і других цілей, які літають зі швидкостями до 1200м/с в зоні до 75(90) км по дальності на висотах від 25 м до практичної стелі їх бойового застосування, в умовах масованого нальоту, у складних умовах повітряної обстановки. Зазначена система всепогодна і може експлуатуватися у різних кліматичних умовах.