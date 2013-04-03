Міноборони планує перевести військову медицину у принципово новий формат

– Ми плануємо перевести військову медицину у принципово новий формат. Тобто, залучити інвесторів для надання якісних послуг як для військовослужбовців, так і військових пенсіонерів, ветеранів, членів їх сімей, – підкреслив Павло Лебедєв.





Глава оборонного відомства наголосив, що в ході реформування будуть переглянуті принципи військової освіти. Він відзначив, що сьогодні у вищих військових навчальних закладах працює 25 тисяч чоловік, з яких лише 5 тисяч – це курсанти.

– Я поставив завдання у період з 2013 по 2015 роки збільшити прийом на навчання за цивільним фахом до 10 тисяч українських і до 10 тисяч іноземних студентів. Це дозволить залучити значний фінансовий ресурс у сферу військової освіти та зберегти викладацький склад, – зазначив Міністр оборони України.

Павло Лебедєв наголосив, що в ході заходів реформування будуть використані всі можливості для уникнення соціальної напруги.

– Ми робимо все, щоб заклади військової медицини, освіти, спорту продовжували працювати для військовослужбовців, – зазначив він.

Міністр оборони повідомив, що Управлінню спорту Міністерства оборони України поставлено завдання вивести український військовий спорт на якісно-новий рівень.

– Я особисто підтримуватиму всі пропозиції щодо формування спецфонду для військового спорту за рахунок надання платних послуг. Виручені кошти спрямовуватимуться на розвиток спортивної бази Збройних Сил України, – наголосив Павло Лебедєв.