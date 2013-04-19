В Одесі відбулося урочисте відправлення призовників на військову службу

Від імені командувача Південного оперативного командування генерал-майора Анатолія Сиротенка призовників привітав начальник штабу – перший заступник командувача Південного ОК генерал-майор Ігор Федоров.

– Служба у війську є важкою та відповідальною справою, до якої залучають лише кращих. Символічно, що сьогодні ми проводжаємо вас до лав Збройних Сил з цього для кожного одесита святого місця, яке символізує спадкоємність багатьох поколінь захисників Вітчизни, – наголосив у своїй промові генерал-майор Ігор Федоров.

Також у ході урочистостей до слів привітання на адресу призовників приєдналися й інші посадові особи. Зокрема, зі словами напуття до юнаків звернулися заступник голови Одеської облдержадміністрації Дмитро Волошенков, одеський міський голова Олексій Костусєв та нагороджений чотирма медалями «За відвагу» ветеран Великої Вітчизняної війни Олексій Юхимович Прокоф’єв.

– Багато десятиліть минуло відтоді, як радянські солдати визволили країни Європи від коричневої чуми. І от сьогодні я маю честь звернутися до тих, хто незабаром стане до строю захисників нашої держави. Впевнений, що ви не підведете нас і свій героїчний край, та з честю виконаєте військовий обов’язок, – зазначив фронтовик-орденоносець та побажав призовникам ратної служби завжди бути напоготові та захистити свою державу.

Варто зазначити, що того дня до війська було урочисто відправлено понад 30 мешканців Одещини, які в подальшому служитимуть у військовій частині, що дислокуються в Дніпропетровській області. Загалом у ході цьогорічної весняної призовної кампанії до лав вітчизняного війська та інших військових формувань України з області має бути відправлено близько 800 осіб.