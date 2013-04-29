На Рівненському полігоні армійські вертолітники показали клас стрільби

Екіпажі здійснили планові польоти з перельотом та перебазуванням наземної комендатури автомобільної техніки, що бере участь у забезпеченні польотів, із пункту постійної дислокації на полігон.

Авіаційна група, задіяна у перельоті, складалася із п’яти машин: вертольоту Мі-8 МТ та чотирьох Мі-24. Один з вертольотів Мі-24 був укомплектований екіпажем бригади армійської авіації з міста Броди. Авіаційна техніка та особовий склад здійснили переліт з метою відновлювання навичок у виконанні польотів та відпрацювання вправ з бойового застосування авіаційних засобів ураження.

У небі над полігоном льотний склад полку армійської авіації, який залучається до бойового чергування, відпрацьовував вправи курсу бойової підготовки: «Одиночний політ на стрільбу некерованими авіаційними ракетами по наземним цілям та стрілецько-гарматного озброєння», а також – «Політ пари на стрільбу некерованими авіаційними ракетами по наземним цілям». Екіпажі Мі-8 та Мі-24 вражали пусками умовні наземні цілі некерованими авіаційними ракетами типу С-8, виконували стрільби авіаційною гарматою ГШ-23л, кулеметом ЯкБ-12,7 калібру.

Під час відпрацювання вправ досвідчені льотчики Новокалинівського полку надали методичну допомогу у застосуванні авіаційних засобів ураження вертольотів Мі-8 та Мі-24 молодим льотчикам бригади армійської авіації з міста Броди.

Кращими за результатами виконання стрільб стали командири екіпажів – командир полку полковник Юрій Вербельчук, підполковники Сергій Пожидаєв, Віталій Панасюк та капітан Андрій Любчик.