У Збройних Силах України проходять заходи, присвячені Дню Перемоги

В Одесі відбулася урочиста церемонія підняття прапору Перемоги — точної копії прапора 150-ї стрілецької ордена Кутузова ІІ ступеня Ідрицької дивізії. У заході взяли участь командувач Південного оперативного командування генерал-майор Анатолій Сиротенко, командир Повітряного командування «Південь» генерал-лейтенант Павло Зуєв, голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук, військовослужбовці Одеського гарнізону, ветерани Великої Вітчизняної війни та громадськість міста.

У своєму зверненні до присутніх командувач Південного оперативного командування генерал-майор Анатолій Сиротенко наголосив на важливості збереження пам’яті про безсмертний подвиг воїнів-переможців Великої Вітчизняної війни.

— Сьогодні ми підняли прапор Перемоги, прапор, під яким було здійснено історичний подвиг, значення якого для нашого покоління неможливо переоцінити, тож вшанування пам’яті загиблих, які ціною свого життя захищали Батьківщину — обов’язок кожного із нас, — підкреслив генерал-майор Анатолій Сиротенко.

Цього ж дня у Військово-історичному музеї 59-го Будинку офіцерів відбулася традиційна зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни з допризовною молоддю Одещини. Під час заходу шановні фронтовики-орденоносці поділилися власними спогадами про фронтове лихоліття 1941-1945 років минулого століття. Про те, як разом із своїми однополчанами вони стійко обороняли Москву, Одесу та Севастополь, у неймовірно важких умовах билися з підступним ворогом під Сталінградом, і крок за кроком упродовж 1418 днів і ночей наближали свято Великої Перемоги.

У Житомирі урочисті заходи з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні відкрив командир 8-го армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин.

— Свято Перемоги не лише пам’ятна, а й повчальна дата. Повчальна для тих, хто забуває уроки минулого, жорстокість фашизму, який посягав на свободу і незалежність нашого народу, країн Європи, та прагнув володіти усім світом, — зазначив Петро Литвин у своєму виступі.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи Батьківщину. Генерал-лейтенант Петро Литвин висловив слова щирої вдячності всім ветеранам за їхню активну життєву позицію, за те, що і сьогодні вони в бойовому строю та приймають активну участь у громадському житті і патріотичному вихованні підростаючого покоління — майбутніх захисників своєї Вітчизни. Командир корпусу та керівники області й міста вручили ветеранам нагороди, відзнаки, цінні подарунки та грошові премії.

У Чернігові, в залі Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України, з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні відбулося урочисте зібрання та вшанування ветеранів-першогвардійців Великої Вітчизняної війни. У заході взяли участь офіцери штабу Територіального управління «Північ» та особовий склад Військово-музичного центру Сухопутних військ ЗС України, ветерани війни, зокрема, 1-ї Гвардійської Червонопрапорної армії.

— Ми шануємо ветеранів війни та праці, які здобули для нас Перемогу, і які вже багато років поспіль надають молодому поколінню захисників Вітчизни яскравий приклад справжнього патріотизму, — наголосив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Територіального управління «Північ» полковник Ігор Шпак. Він також побажав ветеранам-першогвардійцям щастя, здоров’я, родинного благополуччя, успіхів у благородній справі військово-патріотичного виховання нинішнього покоління захисників Вітчизни.

Слід зазначити, що ветеранів, які за станом здоров’я не змогли прибути на святковий захід, військовослужбовці Територіального управління «Північ» привітали вдома і вручили всім подарунки.

У Запоріжжі урочисті заходи розпочалися із загальноміського мітингу-реквієму біля меморіального комплексу «Скорботна мати». У заході взяли участь представники громадських і релігійних організацій, військовослужбовці Запорізького гарнізону, ветерани Великої Вітчизняної війни, студентська та учнівська молодь. Начальник гарнізону полковник Давид Моін запевнив ветеранів війни, що славетні бойові традиції старшого покоління захисників Вітчизни завжди будуть прикладом для наслідування. Він побажав їм здоров’я, родинного благополуччя та успіхів у благородній справі військово-патріотичного виховання нинішнього покоління Захисників вітчизни.

У Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) напередодні було проведено упорядкування поховань учасників Великої Вітчизняної війни, науковців та викладачів університету, що знаходяться на території Лук’янівського державного історико-меморіального заповідника, Байкового та Берковецького кладовищ, Меморіалу в Конча-Заспі. Також у цьому навчальному закладі відбулися урочистий мітинг особового складу та покладання квітів до Пам’ятного знаку працівникам університету — бойовим і трудовим учасникам війни.