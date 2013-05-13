Військовослужбовці 93-ї бригади відзначили 70-ту річницю створення військової частини

Заходи розпочалися на стройовому плацу бригади з підняття Державного Прапору України та виносу бойових прапорів 93-ї гвардійської мотострілецької дивізії та 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади, яка є її правонаступницею.

Привітати військовослужбовців зі святом прибули командир 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Руслан Хомчак, начальник управління оборонного планування командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Олександр Локота, народні депутати України, представники органів місцевої влади, командири та військовослужбовці військових частин гарнізону, ветерани, священнослужителі, мешканці селища та інші поважні гості.

Вітаючи воїнів-гвардійців, генерал-майор Руслан Хомчак підкреслив важливість виконання ними важливої місії щодо захисту Батьківщини:

– У цей святковий день висловлюю військовослужбовцям прославленого з’єднання слова поваги та вдячності за нелегку та дуже важливу працю, бездоганну службу на благо України. Примножуйте славетні традиції своїх попередників та пишайтеся службою у Збройних Силах України – зазначив він.

Під час урочистого мітингу особовий склад та всіх присутніх з ювілеєм привітали начальник управління оборонного планування командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Олександр Локота, командир механізованої бригади гвардії полковник Володимир Карпенко, народний депутат України Микола Солошенко, голова Новомосковської райдержадміністрації Сергій Горошко, а також колишній командир дивізії генерал-майор запасу Ігор Бочаров.

З нагоди ювілею військової частини відбулося оголошення святкових наказів. За високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов’язків кращі військовослужбовці та працівники ЗС України 93-ї окремої механізованої бригади були заохочені відзнаками, почесними грамотами та цінними подарунками. Також цього дня в урочистій обстановці біля штабу військової частини було відкрито пам’ятну дошку.

Продовжилося свято проходженням урочистим маршем підрозділів військової частини. Після цього учасники громадської організації «Рубіж-Дніпро» представили реконструкцію подій Великої Вітчизняної війни. Особовий склад 1-ї ротної тактичної групи показав свою майстерність у володінні стройовими прийомами зі зброєю, а воїни-розвідники бригади продемонстрували вишкіл з рукопашного бою. Однією із родзинок святкового дійства став показовий виступ військовослужбовців розвідувальної роти спільно з бійцями Міжрегіонального підрозділу спеціального призначення управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області по проведенню антитерористичної операції.

Після завершення показових виступів відбулося покладання квітів і гірлянд до Меморіалу героїв з’єднання та проходження урочистим маршем підрозділів бригади із розгорнутими бойовими прапорами центральною вулицею селища Черкаське. Також у цей день всі бажаючі мали змогу ознайомитися зі зразками військової техніки і озброєння та скуштувати солдатської каші. Завершилися урочистості фотографуванням на згадку та святковим концертом у 10-му гарнізонному будинку офіцерів.

Довідково. 93-я окрема гвардійська механізована Харківська двічі ордена Червоного Прапора, орденів Суворова і Кутузова бригада створена на базі і є правонаступницею 93-ї гвардійської мотострілецької дивізії, яка розпочала свій бойовий шлях у 1943 році.

Літопис 93-ї механізованої дивізії розпочався після розгрому німецько-фашистських військ під Сталінградом, у квітні 1943 року. Формування дивізії було закінчено 10 травня 1943 року і в липні 1943 року вона отримала своє перше бойове хрещення у складі 69-ї армії в районі селища Прохорівка, під час Курської битви. Дивізії в цій битві відводилась відповідальна роль – не допустити введення в бій нових резервів ворога, відрізати шлях у Брянсько-Курському напрямку. Дев’ять діб вдень і вночі воїни дивізії утримували вказаний рубіж, вистояли в обороні і перейшли у наступ. 27 липня воїни форсували Північний Донець і вранці 5 серпня ввійшли в місто Бєлгород. Ввечері Москва салютувала на честь переможців. Це був перший салют Вітчизни славетному з’єднанню.

Розвиваючи наступ, військові частини дивізії брали участь у Харківській операції. За визволення міста Харкова 23 серпня 1943 року з’єднання отримало почесне звання «Харківська». У ході подальших боїв з’єднання у складі Південно-Західного фронту брало участь у боях за звільнення Донбасу.

З 1 грудня 1943 року по 22 лютого 1944 року в складі 35-го гвардійського стрілецького корпусу (2-й Український фронт) дивізія приймала участь у Корсунь-Шевченківській операції, ведучи оборонні бої у районі населених пунктів Новгород і Будьонівка. Під час запеклих боїв відтягувала на себе сили ворога та сприяла цим знищенню Корсунь-Шевченківського угрупування ворога.

Останньою битвою Великої Вітчизняної війни для воїнів дивізії стала участь у Празькій операції у травні 1945 року.

За активну участь у звільненні Чеської, Словацької землі та сміливий рейд на Прагу 17 травня 1945 року дивізія нагороджена 4-им Орденом – Орденом Кутузова ІІ-го ступеню. У день звільнення Праги дивізія отримала двадцяту подяку від Верховного Головнокомандувача.

За роки Другої Світової війни особовий склад дивізії пройшов 6,5 тисяч км, захопив у полон 17 тисяч 531 офіцера і солдатів ворога, знищив 108 танків, 313 артилерійських систем. За мужність і відвагу 16 898 осіб нагороджено орденами і медалями, а 14 осіб стали Героями Радянського Союзу.

У післявоєнні роки дивізія дислокувалася в Угорщині. Штаб дивізії знаходився у місті Кечкемет. У 1991 році дивізія була передислокована на Дніпропетровщину, у селище Черкаське.

93 дивізія стала першим базовим з’єднанням, яке готувало перші підрозділи миротворчих сил. На базі 112-го мотострілецького полку дивізії було створено 108-й навчальний центр підготовки миротворчого контингенту. Саме тут було сформовано 15 ротацій 240-го батальйону, який виконував миротворчі функції на території колишньої Югославії. Не менш складні завдання були покладені на військовослужбовців, які проходили перепідготовку в 71 окремому механізованому батальйоні, який формувався на базі 3-го механізованого батальйону для виконання миротворчої місії в Іраку. Військовослужбовці з’єднання також брали участь у миротворчих місіях у Сьєрра-Леоне, Ліберії, Лівані, виконували інтернаціональний обов’язок у Афганістані та ліквідовували наслідки техногенної катастрофи у Чорнобилі.