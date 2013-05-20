У Криму відбувся прем’єрний показ фільму про життя Амет-Хана Султана

Картина розповідає про трагічний момент, пов’язаний з історією депортації кримських татар у травні 1944 року. Драматичні події показані через призму історії життя прославленого льотчика, двічі Героя Радянського Союзу підполковника Амет-Хана Султана.

Зйомки фільму проходили в Бахчисарайському районі, Алупці та Судаку. Роль головного герою – льотчика Амет-Хана Султана – зіграв режисер фільму – Ахтем Сейтаблаєв. Окрім відомих професійних акторів Олексія Горбунова, Юрія Цурила, Андрія Самініна, Дмитра Суржикова, Олексія Тритенка, у масових сценах кінострічки знялися близько тисячі аматорів. Серед них були і люди похилого віку, які особисто пережили усі жахи репресій.

На презентації картини були присутні онука Амет-Хана Султана, члени уряду і парламенту АР Крим, народні депутати України, члени Меджлісу Кримськотатарського народу, представники громадськості, ветерани війни, військовослужбовці Збройних Сил України, відомі українські, російські телеведучі та журналісти.

Автори картини сподіваються, що вже найближчим часом глядачі зможуть побачити цей фільм не тільки у Криму, а і в інших містах України.