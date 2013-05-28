Українські ВМС розпочали підготовку до проведення Дня флоту України

Як повідомили УНІАН у прес-центрі українських ВМС, під час службової наради під керівництвом командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрія Іл’їна обговорено загальний порядок проведення заходів у Севастополі та інших місцях базування сил флоту, склад запланованих до залучення сил та засобів, схеми розстановки кораблів у бухтах тощо.

Як планується, українські і російські моряки спільно, як і минулого року, відзначатимуть День флоту України і День Військово-Морського флоту Росії.

Відзначення цих урочистих днів у Севастопольській бухті традиційно розпочнеться підняттям на кораблях, катерах та суднах державних, військово-морських прапорів та прапорів розцвічування. Далі відбудуться парад кораблів, виконання епізодів військово-спортивного свята та епізодів, пов’язаних з демонстрацією окремих елементів бойової підготовки сил флотів.

Після цього на севастопольців і гостей міста на причалі морського вокзалу чекає показ зразків озброєння і військової техніки.

Планується, що від українських ВМС до проведення параду і військово-спортивного свята залучатимуться близько 25 кораблів, катерів і суден, 10 одиниць озброєння і військової техніки, 5 шлюпок Ял-6.

Крім того, в параді кораблів братимуть участь рятувальне судно від Севастопольського морського торгівельного порту і корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України. Серед 15 епізодів військово-спортивного свята – і епізод «Показ висадки морського десанту», під час якого з великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» десантуватимуться на плав 10 одиниць бронетехніки морської піхоти. В іншому епізоді в проходженні акваторією Севастопольською бухтою візьме участь підводний човен ВМС ЗС України «Запоріжжя». До виконання епізодів також залучатимуться українські корвети, морські тральщики, швидкохідні катери тощо.

В показі бойової техніки на морському вокзалі братимуть участь ракетний катер від ВМС ЗС України, корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України, а також 11 одиниць озброєння і військової техніки українського флоту.

Попередньо на 28 липня намічено проведення на рейді Севастопольської бухти завершального етапу тактичного навчання ВМС ЗС України і ЧФ РФ серії «Фарватер миру».

Основні заходи з нагоди Дня флоту України заплановано провести 27 і 28 липня.

Довідка УНІАН. Згідно Указу Президента України від 30 грудня 2011 року №1209/2011, українські військові моряки своє професійне свято відзначають в останню неділю липня, в День флоту України. Раніше День флоту України (тоді свято називалося «День Військово-морських сил України») відзначався в першу неділю липня, а ще раніше – 1 серпня. У Росії День Військово-Морського Флоту РФ традиційно відзначається в останню неділю липня.