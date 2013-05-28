Українські ВМС розпочали підготовку до проведення Дня флоту України
У Військово-Морських Силах Збройних Сил України розпочалася підготовка до демонстрації можливостей сил (військ) під час відпрацювання заходів бойової підготовки та проведення Дня флоту України, який поточного року припадає на 28 липня.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі українських ВМС, під час службової наради під керівництвом командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрія Іл’їна обговорено загальний порядок проведення заходів у Севастополі та інших місцях базування сил флоту, склад запланованих до залучення сил та засобів, схеми розстановки кораблів у бухтах тощо.
Як планується, українські і російські моряки спільно, як і минулого року, відзначатимуть День флоту України і День Військово-Морського флоту Росії.
Відзначення цих урочистих днів у Севастопольській бухті традиційно розпочнеться підняттям на кораблях, катерах та суднах державних, військово-морських прапорів та прапорів розцвічування. Далі відбудуться парад кораблів, виконання епізодів військово-спортивного свята та епізодів, пов’язаних з демонстрацією окремих елементів бойової підготовки сил флотів.
Після цього на севастопольців і гостей міста на причалі морського вокзалу чекає показ зразків озброєння і військової техніки.
Планується, що від українських ВМС до проведення параду і військово-спортивного свята залучатимуться близько 25 кораблів, катерів і суден, 10 одиниць озброєння і військової техніки, 5 шлюпок Ял-6.
Крім того, в параді кораблів братимуть участь рятувальне судно від Севастопольського морського торгівельного порту і корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України. Серед 15 епізодів військово-спортивного свята – і епізод «Показ висадки морського десанту», під час якого з великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» десантуватимуться на плав 10 одиниць бронетехніки морської піхоти. В іншому епізоді в проходженні акваторією Севастопольською бухтою візьме участь підводний човен ВМС ЗС України «Запоріжжя». До виконання епізодів також залучатимуться українські корвети, морські тральщики, швидкохідні катери тощо.
В показі бойової техніки на морському вокзалі братимуть участь ракетний катер від ВМС ЗС України, корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України, а також 11 одиниць озброєння і військової техніки українського флоту.
Попередньо на 28 липня намічено проведення на рейді Севастопольської бухти завершального етапу тактичного навчання ВМС ЗС України і ЧФ РФ серії «Фарватер миру».
Основні заходи з нагоди Дня флоту України заплановано провести 27 і 28 липня.
Довідка УНІАН. Згідно Указу Президента України від 30 грудня 2011 року №1209/2011, українські військові моряки своє професійне свято відзначають в останню неділю липня, в День флоту України. Раніше День флоту України (тоді свято називалося «День Військово-морських сил України») відзначався в першу неділю липня, а ще раніше – 1 серпня. У Росії День Військово-Морського Флоту РФ традиційно відзначається в останню неділю липня.