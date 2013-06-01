У військових ліцеях України відбувся випуск вихованців

Привітати 249 випускників військового навчального закладу зі святом завітали представники вітчизняного оборонного відомства, зокрема Директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майор Ігор Толок, ветерани, викладачі, батькі та представники громадських організацій міста.

Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна генерал-майор Данило Романенко наголосив, що останнім часом завдяки сприянню керівництва Міністерства оборони України значно покращилася навчально-матеріальна база навчального закладу. Звертаючись до випускників він зазначив, що вони приклали дуже багато зусиль як в навчанні, так і в суспільному житті. Він побажав ліцеїстам, аби їхні старання ніколи не були марними, і щоб вони завжди пишалися своїм навчавльним закладом та пам’ятали, що вони “богунівці”.

Слід зазначити, що напередодні святкової церемонії випускники разом із своїми викладачами та керівництвом навчального закладу відвідали Святу Успенську Києво-Печерську Лавру, де у храмі Всіх Преподобних Печерських були присутніми на благодатному молебні. За благословенням Блаженішого Митрополита Володимира богослужіння очолив єпископ Васильківський Миколай, вікарій Київської митрополії. Його Преосвященству співслужили секретар Київської єпархії по місту Києву протоієрей Віктор Іващук, старший священик Київського гарнізону протоієрей Василій Стецяк, настоятель храму Спаса Нерукотворного Київського військового ліцею священик В’ячеслав Ліпатов. У спільній молитві взяли участь також Заступник начальника ліцею з виховної роботи полковник Сергій Мотика, вихователі, викладачі та випускники-ліцеїсти. Після закінчення молебну єпископ Миколай звернувся до всіх присутніх з архіпастирським словом та передав благословення Предстоятеля Української православної церкви. Звертаючись до випускників, владика закликав їх бути вірними Церкві Христовій та народу України, до служби якому вони покликані.

У свою чергу священик В’ячеслав Ліпатов зазначив, що сам випускник цього навчального закладу. Він вже декілька здійснює духовну опіку над богунівцями та приймає активну участь у збагаченні їхнього духовного життя. Цьому богослужінню він надає особливого значення, адже всі випускники ліцею прийшли до храму, щоб поклонися святим та попросити у них благословення на ратну службу та навчання. За його словами, з точки зору церкви військовослужбовці завжди займали важливе місце в суспільстві.

За словами заступника начальника Київського військового ліцею з виховної роботи полковника Сергія Мотики, на території цієї української православної святині випускники Київського військового ліцею молилися і просили благословення на подальше навчання та службу вже вдруге.

– Керівництво ліцею переконане, що відроджувати національні православні традиції, безумовно, потрібно. Протягом всього періоду навчання вихованці навчального закладу святкують усі православні свята. Вони також мають можливість як заохочення за навчання відвідувати найвизначніші мсця України, серед яких і найвеличніші православні святині, – зазначив полковник Сергій Мотика.

Після випуску більше 80 відсотків випускників висловили бажання поступати у військові виші.

У Військово-морському ліцеї в Севастополі атестати та нагрудні знаки про закінчення навчального закладу отримали 48 випускників. Ліцеїстів привітали командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн, помічник Міністра оборони України адмірал запасу Віктор Максимов, ветерани флоту, представники громадськості та духовенства.

Віце-адмірал Юрій Іл’їн під час урочистої церемонії випуску привітав випускників з успішним закінченням навчання, висловив слова подяки командирам, вихователям, викладачам, усьому персоналу ліцею, а також батькам ліцеїстів.

– Бажаю вам гідно нести по життю високе звання ліцеїста Військово-морського ліцею, зустрічатися, допомагати один одному у разі необхідності, – зазначив керівник виду Збройних Сил України, звертаючись до випускників.

Командувач українських ВМС вручив Івану Лещенко та Дмитру Рибалці почесні грамоти у зв’язку з закінченням навчального закладу з відзнакою, та золоті медалі.

Усі випускники під час церемонії отримали атестати та нагрудні знаки про закінчення навчального закладу. Після цього відбулася хвилююча церемонія прощання ліцеїстів з прапором Військово-морського ліцею. Як зазначив начальник Військово-морського ліцею капітан 1 рангу Ігор Колежнюк, це вже третій випуск ліцеїстів, і за весь період існування ліцею його закінчили 139 вихованців. За словами керівника навчального закладу, цього року вперше в історії ліцею одразу два випускники отримали золоті медалі, а 25 випускників стали передовиками навчання. Переважна більшість випускників виявила бажання продовжити навчання в вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, при цьому більше половини з них подали документи на вступ до Академії ВМС імені П.С.Нахімова.

У Харківському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою також відбувся черговий випуск. На урочистості завітали тимчасово виконуючий обов’язки начальника Харківського військового гарнізону полковник Олександр Серпухов, командири військових частин та установ та інші.

– Приємно знати, що усі наші випускники й надалі продовжуватимуть опановувати військову справу у вишах Міністерства оборони та інших силових відомств. На даний час по всій країни служать сотні осіб із нагрудним знаком Харківського військового ліцею. У війську наших випускників прибуло, і я вітаю усіх присутніх із цією значною подією, – зазначив полковник Олександр Серпухов.

Переважна більшість випускників цього навчального закладу виявляють бажання вступати до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Урочиста церемонія випуску ліцеїстів відбулася і в Одеському гарнізоні за участі представників Південного оперативного командування, Одеської міської ради, громадських і ветеранських організацій міста. В урочистій обстановці 65 ліцеїстам були вручені атестати про середню освіту й нагрудні знаки, кращим з кращих – почесні грамоти.

Крім традиційних військових ритуалів, таких як урочисте шикування, прощання з бойовим прапорам ліцею, клятви на вірність Батьківщині, вихованці ліцею підготували для запрошених гостей показовий виступ з рукопашного бою, музичну і танцювальну програму, а також проходження з піснею у супроводі феєрверку яскравих пелюсток і монет.

– Попереду у наших вихованців ще чимало життєвих випробувань. І немає сумніву, що всі вони займуть гідне місце в Збройних Силах нового зразка, будуть гідно і з честю служити Українському народові, – підкреслив офіцер.

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І. Г. Харитоненка, що в Сумах, залишив 141 випускник.

– Ви стали на шлях дорослого військового життя, – звернувся до випускників начальник Державного ліцею-інтернату “Кадетський корпус” полковник Юрій Свідлов. – Сподіваюся, що ви пишатиметеся званням випускника Сумського “Кадетського корпусу” та примножуватиме його славу.

У Сумському Державному ліцеї-інтернаті навчається близько 600 юнаків з різних куточків України. Керівництво навчального закладу переконане, що 1 вересня цього року до навчання тут приступить вже 1000 кадетів.