У військових вишах розпочалася робота Державної екзаменаційної комісії

Під час пленарного засідання особовому складу університету були представлені члени ДЕК, заслухано доповіді щодо готовності університету та ступеня підготовленості випускників до державної атестації. Окрім цього були доведені завдання Державної екзаменаційної комісії щодо атестації випускників університету 2013 року.

Протягом роботи ДЕК державну атестацію пройдуть 267 майбутніх офіцерів. З них 34 випускника отримають дипломи магістра, 204 – дипломи спеціаліста, а 29 – дипломи бакалавра. Так на отримання золотої медалі претендує 1 випускник та 12 – на отримання диплому з відзнакою. Також серед випускників 57 військовослужбовців заочної форми навчання, 280 курсантів – бакалаврів, (з них 23 – кандидати на отримання диплома з відзнакою).

– Попереду – державні іспити, під час яких випускники будуть доводити свою фахову придатність для виконання нелегких офіцерських обов’язків, – зазначив генерал-майор Іван Теребуха. – Державна екзаменаційна комісія підведе підсумки багаторічної кропіткої спільної діяльності чисельного колективу командирів і викладачів, наставників і вихователів, які вклали частинку свого серця у загальну справу підготовки випускників.

А у в Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету начальник інституту генерал-майор Юрій Даник та голова Державної екзаменаційної комісії полковник Олег Черняк провели засідання з керівним та науково-педагогічним складом військового інституту і зустріч з курсантами- випускниками.

Під час урочистого мітингу голова Державної екзаменаційної комісії привітав особовий склад навчального закладу з початком роботи ДЕК і побажав зібраності, впевненості, успіхів та досягнення високих результатів під час складання екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт. Закінчилися урочисті заходи святковим концертом за участю курсантів та студентів військового інституту.