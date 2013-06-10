Військову академію в Одесі відвідав аташе Посольства Норвегії в Україні
17:56, 10 червня 2013Військо
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Питання військового співробітництва та започаткування подальших спільних проектів у військовій освіті було розглянуто в ході візиту до Військової академії (м. Одеса) аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковника Хокона Магнуса Льокена.
Під час знайомства із навчальною базою військового вишу гість з Норвегії провів зустріч з тимчасово виконуючим обов’язки начальника Військової академії генерал-майором Олегом Гуляком, побував у навчальних аудиторіях військових кафедр, військово-історичному музеї та храмі Святих Рівноапостольних Кирила і Мефодія.
Продовженням візиту став брифінг, під час якого представник Збройних Сил Норвегії ознайомився із структурою і завданнями цього військового навчального закладу, а також обговорив питання, що потребують узгодження та подальшого двостороннього опрацювання.
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