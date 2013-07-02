Українські миротворці у Косово успішно виконують завдання вищих штабів

Саме в цей час етнічні серби відзначають “Відовдан” – день християнського мученика 4 ст. н.е. Святого Віта та річницю Великої Битви на Косовому полі, що відбулася у 1389 році між сербською та османською арміями. Тоді серби програли бій в десять разів сильнішому турецькому війську, і розглядають цей період, як переломний момент у своїй історії. Вважається, що поразка у битві на Косовому полі призвела до втрати Сербією незалежності майже на 500 років.

Відповідно до проведеної розвідувальним відділенням об’єднаного оперативного центру багатонаціональної бойової групи “East” оцінки загроз, командуванням сил KFOR аби попередити можливе виникнення конфлікту було прийнято рішення щодо застосування додаткових підрозділів у зоні інтересу.

Основними завданнями для українських миротворців у ході виконання бойового наказу були: перевірка, контроль, огляд і реєстрація переміщень людей, транспортних засобів, що рухаються у контрольній зоні; попередження контрабанди наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухових речовин та інших небезпечних предметів; демонстрація присутності миротворчих сил усім сторонам і населенню в зоні інтересів; збір інформації на території мобільних контрольних пунктів, а також бути готовими до блокування доріг за особливим розпорядженням. Особливу увагу приділяли автомобілям масою більше 3,5 тонн. Такий транспорт зупиняли і перенаправляли на легітимні контрольно-пропускні пункти між Косово та Сербією GATE 1, GATE 3 та GATE 4, де несуть службу підрозділи місії Європейського Союзу EULEX.

Українські миротворці зі складу чотирьох спеціальних взводів впродовж трьох діб по 12 годин підряд (у тому числі в нічний час, в умовах напруженої обстановки) забезпечували контроль прикордонних зон шляхом виставлення мобільних контрольних пунктів VCP у визначених точках PINTO, KABRIO, MIADA та GREMLIN, що знаходяться як поблизу населених пунктів, так і у віддалених куточках гірської місцевості на півночі краю.

Як зазначив заступник командира спеціального взводу старший прапорщик Віталій Цепак, який очолював VCP у контрольній точці PINTO, всі бойові розпорядження, поставлені командуванням багатонаціональної бойової групи “East” були виконані вчасно, в повному обсязі і на належному рівні.

– Ситуація у північних районах Косова дещо напруженіша, аніж на півдні краю, особливо в період відзначення національних свят певними етнічними групами населення. Тут при виконанні завдань необхідно цілодобово проявляти максимальну пильність, дисциплінованість та відповідальність із дотриманням всіх встановлених норм та правил безпеки. Ми до цього готувалися ще в Україні, тому для особового складу контингенту не стало сюрпризом виконання завдання у таких умовах, – зауважив старший прапорщик Віталій Цепак.

Слід додати, що командування національного контингенту та командири спеціальних взводів постійно зосереджують увагу на ретельній підготовці особового складу та детальному роз’ясненню специфіки виконання бойових розпоряджень в тих чи інших умовах. Для попередження розбіжностей, виникнення непередбачуваних обставин постійно здійснюються рекогносцирувальні (ознайомчі) патрулі у визначеній зоні інтересів.

Всього за період з 28 по 30 червня українські миротворці виконали 12 бойових розпоряджень командування багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR щодо посилення контролю прикордонних зон шляхом виставлення мобільних контрольних пунктів, до яких було залучено близько 80 військовослужбовців зі складу національного контингенту.

Військовослужбовці спеціальних взводів, які не залучалися до VCP, паралельно виконували завдання з PRF (Perimeter Reaction Force) – охорони бази “Bondsteel”. Особовий склад PRF перебуває у постійній бойовій готовності і за командою негайно реагує на будь-які позаштатні ситуації, вживаючи при цьому невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки особового складу, що знаходиться на території бази.

Як підсумував командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв, важливі завдання вищих штабів свідчать про високу довіру до українських миротворців з боку командування Багатонаціональної бойової групи “East” та сил КФОР в цілому.

– Ми завжди готові до виконання завдань будь-якої складності щодо підтримання миру та спокою у Косові. Це наш обов’язок, покликання кожного воїна-миротворця, – наголосив гвардії майор Володимир Кокорєв.