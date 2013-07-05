Українські миротворці в Косово беруть участь у заходах з нагоди незалежності США

Традиційно у це свято працівники організації MWR (Morale, Welfare and Recreation), яка відповідає за моральний стан, добробут і відновлення сил особового складу KFOR, організовують та проводять змагання між підрозділами багатонаціональної бойової групи «East» з різних видів спорту.

Так, вчора, 4 липня, у забігу на 5 км серед більш ніж 200 учасників стрілець-радіотелефоніст молодший сержант Володимир Кільніцький з результатом 18 хв 24 с фінішував у загальному заліку третім, поступившись лише двома секундами у запеклому протистоянні легкоатлетам Збройних сил США та Польщі.

Для підігріву спортивного інтересу організатори змагань впродовж дня пропонували усім бажаючим випробувати свої сили у змаганнях з більярду, метанні підкови, дартсу та настільного футболу. Переможці отримували заохочувальні призи.

Проте справжньою інтригою першого дня спортивних перегонів з нагоди річниці незалежності США стали змагання з пляжного волейболу. 12 колективів, які представляли миротворчі підрозділи Збройних сил Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Вірменії, Хорватії, Польщі, України та компанії логістичного забезпечення KBR у напруженій та видовищній боротьбі визначали з-поміж себе переможця.

Суперники були розбиті на 2 групи по 6 команд у кожній. Українські волейболісти «вибивали» одного за одним своїх супротивників зі змагань, демонструючи відмінну фізичну підготовку, чудову зіграність та вдалу гру на завершальній стадії атак. І лише за крок до найвищої сходинки п’єдесталу наших миротворців у напруженій боротьбі змогла зупинити сильна команда жандармерії войскової польського контингенту. У підсумку скарбничка спортивних досягнень національного підрозділу 17-ї ротації сил KFOR поповнилася ще однією нагородою – цього разу срібною.

Почесне третє місце у турнірі з настільного тенісу також виборов заступник командира національного контингенту з виховної роботи капітан Сергій Самчук.

– Такі спортивні заходи надзвичайно потрібні, і ми зобов’язані брати у них участь, звичайно, коли у військовослужбовців є вільний час. Тут ми не тільки перевіряємо свої фізичні навики, витривалість, але й закріплюємо товариські відносини між національними контингентами, які входять до складу миротворчих сил, – підкреслив офіцер Сергій Самчук.

Спортивні змагання з нагоди річниці незалежності США триватимуть на американській військовій базі «Bondsteel» в Косово до 7 липня включно. А отже миротворці національного контингенту 17-ї ротації мають чудові шанси записати до свого активу ще декілька нагород, цього разу, сподіваємося, уже найвищого ґатунку. Тим паче, що на черзі змагання з баскетболу, футболу та перетягування канату, де традиційно українці ще ніколи не пасли задніх.