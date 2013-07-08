Українські миротворці з Ліберії перебазувалися до Кот-д’Івуару

Головною метою перебазування наших співвітчизників до сусідньої африканської республіки стала підготовка об’єктів життєдіяльності базового табору та аеродрому для введення туди окремої авіаційної групи 56-го ОВЗ. До її складу входять три вертольоти Мі-24 та 38 військовослужбовців, котрі братимуть участь в Операції ООН у Кот-д’Івуарі та транскордонних операціях у рамках співробітництва між Місіями ООН.

– Передислокація особового складу проводиться у три етапи, – розповідає полковник Петро Пліс. – Зараз розпочато перший етап введення українських миротворців до Кот-д’Івуара. Упродовж другого етапу повітряним транспортом буде доставлено ще частину військовослужбовців, авіаційно-технічне майно, спецавтомобілі, авіаційні засоби ураження та боєприпаси. В ході завершального, третього етапу, перебазовуватимуться три транспортно-бойових вертольоти Мі-24.

Старшим окремої авіаційної групи призначено заступника командира 56-го ОВЗ підполковника Олександра Чаплінського.

– Наша держава відкриває чергову сторінку миротворчої діяльності. Участь України в Операції ООН у Кот-д’Івуарі – це підтвердження професіоналізму та довіри до наших військовослужбовців, свідчення міжнародному суспільству та Організації Об’єднаних Націй того, що підготовка особового складу Збройних Сил України відповідає світовим стандартам, – зазначив полковник Петро Пліс.

Напередодні вильоту для даної групи військовослужбовців провели інструктаж: керівництво загону розповіло, на що звертати особливу увагу, та зупинилося на дотриманні заходів безпеки. Окремо було розглянуто особливості виконання завдань.

Українські миротворці на вертольотах Мі-24 виконуватимуть завдання з патрулювання західних та північних кордонів країни, проведення повітряної розвідки маршрутів руху військ ООН у Кот-д’Івуарі, супроводження конвоїв у віддалені прикордонні райони. Крім цього, екіпажі здійснюватимуть авіаційну підтримку наземних військ ООН у проведенні операцій.

Довідка. Республіка Кот-д’Івуар межує на півночі з Малі і Буркіна-Фасо, на сході – з Ганою, на заході – з Ліберією і Гвінеєю, на півдні омивається Гвінейською затокою. Ще до 1986 року назва країни офіційно перекладалася на різні мови у значенні Республіка Берег Слонової Кістки. У цій країні возз’єднували різновиди культур і народів. Основну частину території Кот-д’Івуара займає хвиляста рівнина, яка поступово підвищується від побережжя на північ і переходить в плато заввишки більше 400 м над рівнем моря. На північному заході розташовані великі гірські масиви Дан і Туру з глибокими ущелинами. Найвища точка – гора Німба (1752 м). На півдні республіки тягнуться вологі тропічні ліси з вічнозеленими породами дерев, на півночі – листопадні породи.