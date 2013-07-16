У Львові відбувається Міжнародна конференція з питань військової освіти

Участь у конференції беруть близько 40 учасників із військових освітніх та наукових установ Вірменії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Мавританії, Македонії, Монголії, Сербії, Республіки Молдова, а також представники НАТО та Європейського Центру досліджень проблем безпеки імені Джорджа Маршала, з яким Міністерство оборони України співпрацює протягом декількох років.

Метою заходу є вивчення передового досвіду країн-членів НАТО та країн-учасниць програми «Партнерство заради миру» у галузі організації підготовки військових фахівців відповідно до сучасних вимог, а також міжнародний обмін досвідом з питань застосування у навчальному процесі вищих навчальних закладів сучасних методик, навчальних програм та способів організації дистанційного навчання.

– Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України приділяє велику увагу проведенню цієї конференції в Україні, адже цього року ми приєдналися до програми НАТО щодо вдосконалення військової освіти. Використання цієї програми дасть змогу суттєво покращити процес підготовки військових фахівців для Української армії, – зазначив заступник директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Володимир Мартинюк.

Начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук привітав учасників заходу на галицькій землі.

– В умовах реформування Збройних Сил України керівництво держави поставило завдання перед Міністерством оборони вивести підготовку військових фахівців на якісно новий рівень, який би відповідав сучасним міжнародним стандартам. При цьому, одним із важливих аспектів реформування вважається оптимізація ресурсного забезпечення життєдіяльності військових навчальних закладів. За таких умов ми розглядаємо приєднання України до міжнародної програми вдосконалення військової освіти, як можливість вивчати і запроваджувати міжнародний досвід країн-членів НАТО та учасниць програми «Партнерство заради миру», а також ділитися із партнерами власними надбаннями, – зауважив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Протягом трьох днів під час роботи у групах учасники обговорять питання розвитку і вдосконалення військової освіти, зокрема застосування різних методик навчання.

Також для гостей буде проведено ознайомлення із навчально-матеріальною базою Академії та системою підготовки майбутніх офіцерів української армії.