Міністр оборони: Сьогодні закладається фундамент армії майбутнього

У заході взяли участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, заступники глави оборонного відомства та начальника Генерального штабу ЗС України, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці Київського гарнізону, ветерани та ліцеїсти.

Павло Лебедєв привітав присутніх з 22-ю річницею Незалежності України та Днем Державного Прапора України:

– Це два найбільш знакових свята незалежної української держави. Наш прапор символізує єдність і згуртованість українського народу. Це символ свободи і незалежності, за яку боролися наші предки.

Міністр оборони відзначив, що гарантією збереження незалежності та подальшого розвитку країни є потужні, добре підготовлені і оснащені Збройні Сили.

– Сьогодні нами закладається фундамент армії майбутнього, оновлених Збройних Сил. Ми проводимо наймасштабніші за всі роки незалежності реформи. Наша мета – створення сучасної, боєздатної армії, – наголосив керівник вітчизняного оборонного відомства.

Павло Лебедєв визначив, що основні напрямки реформи – це перехід на контрактну основу Збройних Сил, підвищення інтенсивності бойової підготовки, вирішення соціальних питань військовослужбовців, оптимізація чисельності особового складу.

– Серед пріоритетів реформи – соціальний захист військовослужбовців, підвищення грошового забезпечення, забезпечення житлом, – зауважив Міністр оборони.

Він повідомив, що вже зараз грошове забезпечення визначених категорій військовослужбовців Збройних Сил підвищується на 20% щокварталу. Таким чином, на 1 липня 2014 року виплати військовослужбовцям збільшиться в два рази в порівнянні з квітнем 2013 року.

Керівник вітчизняного оборонного відомства наголосив, що зараз проводиться значна робота щодо забезпечення житлом:

– Ми вирішуємо цю проблему, використовуючи всі можливі ресурси: залучаючи приватні інвестиції, благодійні внески шефських організацій і приватних осіб, державні програми, доходи від продажу надлишкового майна.

Він відзначив, що у напружених буднях військовослужбовці української армії проявляють патріотизм і відповідальність, наполегливість і професіоналізм, готовність надійно захищати цілісність і суверенітет нашої держави.

З нагоди свята Міністр оборони України побажав військовослужбовцям та працівникам ЗС України, ветеранам щастя, здоров’я, сімейного благополуччя, а також нових успіхів у благородній справі служіння українському народові.

Після цього відбулася урочиста церемонія нагородження кращих військовослужбовців та святковий концерт.