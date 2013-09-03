Харківські авіатори отримали новий тренажер військового літака

Новий технічний засіб поліпшить заняття зі спеціальної підготовки льотчиків-інструкторів та курсантів, підніме рівень безпеки польотів та сприятиме заощадженню матеріальних ресурсів військової частини.

Тренажер ТКС-Л39 розроблений та повністю зібраний на Львівщині фахівцями ТОВ “Маркет-Матс”. За умовами контракту з оборонним відомством виробник відповідав за доставку тренажера до Чугуєва, його зборку та навчання військовослужбовців, які в подальшому його обслуговуватимуть.

На урочистому мітингу з нагоди відкриття нового об’єкту, були присутні заступник командувача Повітряних Сил ЗС України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки генерал-лейтенант Віктор Сідаш, начальник інженерно-авіаційного департаменту ТОВ “Маркет-Матс” генерал-майор у відставці Юрій Синенко, представник православного духовенства отець Вадим, офіцери-льотчики та курсанти Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

– Тренажер ТКС-Л39 – це не просто сучасне обладнання. Унікальність його полягає в тому, що над ним працювали колишні військові льотчики спеціально для своїх наступників. Як результат, тренажер дозволяє виконувати 100% підготовчих вправ і до 85% завдань з техніки пілотування, – зазначив генерал-лейтенант Віктор Сідаш.

Після перерізання символічної стрічки та освячення отцем Вадимом спеціального класу, право першим здійснити віртуальний політ доручили льотчику-інструктору другої авіаційної ескадрильї бригади лейтенанту Івану Ободовському. В ролі керівника польотів виступив командир бригади військовий льотчик І-го класу полковник Геннадій Дубовик.

– Схожість роботи на цій диво-техніці з керуванням реального реактивного літака вражає. Навіть, вправи вищого пілотажу та польоти у складних умовах можна відпрацювати на ньому. А те, що тут передбачено виконання польотів на групову злітаність, робить тренажер просто безцінним, – розповів командир бригади полковник Геннадій Дубовик.

За словами головного розробника тренажера ТКС-Л39 генерал-майора у відставці Юрія Синенка, виконання усього комплексу робіт щодо введення технічного засобу в експлуатацію обійшлося Міністерству оборони України у близько 25 мільйонів гривень.

– Подібні до цього тренажеру закордоні аналоги, коштуватимуть вже 8-12 мільйонів доларів США. При цьому наші конкуренти в Північній Америці, Німеччині чи Франції працюють над винаходами довгими роками спільно з 15-20 науково-дослідними установами. Ми ж – авіатори зі Львова, самі і в короткий термін створюємо кожний зразок техніки, бо робимо це для своїх співвітчизників, – розповів Юрій Синенко.

Серед подальших завдань, що ТОВ “Маркет-Матс” виконуватиме в інтересах Збройних Сил України, названо роботу над тренажним комплексом бойового вертольоту Мі-24. Передбачається, що він також обійдеться військовому бюджету у 25 мільйонів гривень і наступного року поступить на озброєння полку армійської авіації Сухопутних військ, що розташований на Львівщині.