Завершилася чергова активація з’єднання кораблів Blaсkseafor

У період з 14 серпня по 3 вересня кораблі флотів Болгарії, Російської Федерації, Румунії, Турецької Республіки і України провели низку навчань в морі і здійснили візити до портів Севастополя (Україна), Новоросійська (Російська Федерація) і Синопа (Турецька Республіка). Згідно принципу ротації, з серпня 2013 року до серпня 2014 року командування Чорноморською групою військово-морського співробітництва здійснює представник Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Сьогодні, 3 вересня, зранку у порту Синопа командири тральщика “Прибой” (ВМС Болгарії), ракетного корабля на повітряній подушці “Бора” (ЧФ РФ), корвету “Себастіан” (ВМС Румунії) і фрегату КРЗ “Тургутреіс” (ВМС Туреччини) на знак завершення заходів здійснили візит до командира оперативного з’єднання кораблів Blaсkseafor контр-адмірала Андрія Тарасова (ВМС ЗС України), який разом з міжнародним штабом здійснював керівництво активацією з корабля управління “Славутич” (ВМС ЗС України).

Вийшовши на зовнішній рейд порту Синоп, кораблі Blaсkseafor провели традиційну церемонію урочистого проходження у кільватерному строю повз штабний корабель – корабель управління “Славутич”. Після цього кораблі взяли курс до місць постійного базування. Офіційним завершенням активації стала зміна оперативного командування кораблями, яке перейшло від командира з’єднання Blaсkseafor до командувань національних ВМС.

Як планується, наступна активація Чорноморської групи військово-морського співробітництва буде проведена у квітні 2014 року.

Серпнева активація 2013 року стала двадцять другим розгортанням військово-морського з’єднання.

ВМС ЗС України за час дії Угоди Blaсkseafor вже втретє здійснюють командування Чорноморською групою військово-морського співробітництва.

Довідка. Blaсkseafor є військово-морським (корабельним) з’єднанням “за викликом”, створеним відповідно до “Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва”, підписаної 2 квітня 2001 року у м. Стамбул (Туреччина).

Основними завданнями Blaсkseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.