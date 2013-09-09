Відкрито виставку “Пісня про Сокола”, присвячену 100-річчю подвигу Петра Нестерова

Сьогодні, 9 вересня, у Національному військово-історичному музеї України відбулося відкриття виставки “Пісня про Сокола”, присвяченої 100-річчю подвигу Петра Миколайовича Нестерова, який 9 вересня 1913 року вперше у світі виконав у небі фігуру вищого пілотажу – так звану “мертву петлю”.

У відкритті виставки взяли участь Прем’єр-міністр України Микола Азаров, перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана, льотчик-космонавт, Герой України Леонід Каденюк, ветерани та майбутні льотчики.

Гості оглянули різні види і типи літальних апаратів відомих авіаконструкторів, ознайомились з документами і світлинами архівів і музеїв України та Росії, предметами обмундирування і предметами, що відображають історію авіації початку 20-го століття. Справжньою окрасою виставки є фотографії з особистого фотоальбому Петра Нестерова, які люб’язно надали нащадки славетного героя.

– 100-літній ювілей безсмертного подвигу Петра Нестерова є прекрасною нагодою для популяризації видатних перемог, звершень та героїв вітчизняної військової авіації,– наголосив у своєму виступі перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник. – Україна є однією з великих світових авіаційних держав зі славетною історією. Київський військовий льотчик Петро Нестеров – зразок доблесного і безкорисного служіння Батьківщині, видатний герой, ім’я якого викликає гордість і повагу. Його величезний внесок у розвиток авіації зберіг свою цінність і до теперішнього часу.

Перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник підкреслив, що нашим спільним інтересом є збереження пам’яті про піонерів авіаційної галузі – дослідників, винахідників, авіаконструкторів і безумовно пілотів, яких покорив “п’ятий океан”. – Багато хто з них втратив здоров’я, а іноді й життя, проте, незважаючи ні на які перепони, авіація продовжувала і продовжує розвиватися, а літаки й авіаційна майстерність пілотів – вдосконалюватися, – відзначив Олександр Олійник.

Виставка ілюструє складний та небезпечний процес завоювання повітря, застосування авіації у військовій справі та в бойових діях Першої Світової війни, різні види й типи літальних апаратів, відомих авіаційних конструкторів, пілотів-авіаторів, військових льотчиків.

– Петро Нестеров є родоначальником вищого пілотажу. Йдучи по розпочатому ним шляху, вітчизняні льотчики розробили і здійснили безліч нових прийомів пілотування. А історія світової авіації та ракетобудування завжди була тісно пов’язана з українською землею, – наголосив у своїй промові начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана.

Варто зазначити, що на початку Першої світової війни льотчик героїчно загинув, здійснивши повітряний таран ворожого аероплану і ціною власного життя переміг у першому в історії повітряному бою.

Головною метою виставки “Пісня про Сокола”, яка триватиме до 28 жовтня є вшанування та збереження пам’яті про піонерів авіації, “завойовників повітря”, “людей-птахів”, як їх тоді називали.

До створення виставки долучилися: Центральний державний історичний архів України, Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, Російський державний архів кінофотодокументів, Державний політехнічний музей при Національному технічному університеті “Київський політехнічний інститут”, Український науково-дослідний інститут авіаційних технологій, Музей Одеського авіаційного заводу та Департамент воєнно-культурної антропології.