В Одесі відкрився Міжнародний молодіжний воєнно-патріотичний збір

У заході, присвяченому цій події, взяли участь організатори збору, представники різноманітних громадських організацій, керівний склад місцевої обласної і міської влади та Південного оперативного командування, ветерани Великої Вітчизняної війни, військовослужбовці Одеського гарнізону та учнівська молодь, яка представляє Україну та 10 країн СНД і Балтії.

Символічно, що урочистості розпочалися з винесення Державного Прапора України, прапора Одеси та бойових прапорів частин і з’єднань, які в квітні 1944 року визволяли Південну Пальміру від фашистських загарбників, що є даниною шани як до країни та міста, де триватиме цьогорічний збір, так і до наших дідів і прадідів різних національностей, які більш ніж 68 років тому завдяки самовідданому подвигу та ціною власного життя визволили країни Європи від фашизму.

– Головною метою масштабного заходу є увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Ми завжди пам’ятаємо про великий подвиг мужніх радянських солдатів-переможців, про тих, хто подарував нам мир і свободу, та своїми вчинками маємо доводити, що в наш мирний час на теренах колишнього Радянського Союзу виховується гідне покоління спадкоємців Великої Перемоги. Саме задля цього і проводиться цей збір, який сприяє зміцненню і розвитку культурного співробітництва, вихованню молоді в дусі патріотизму, інтернаціоналізму та спрямований на пропагування здорового способу життя, – наголосив співголова оргкомітету збору “Союз спадкоємців Перемоги-2013” від української сторони генерал-полковник запасу Віктор Палій.

Також до слів привітання на адресу учасників збору приєдналися голова Одеської обласної держадміністрації Едуард Матвійчук, співголова оргкомітету “Союз спадкоємців Перемоги-2013” від Російської Федерації Олег Баканач, Герой Російської Федерації та Киргизької Республіки льотчик-космонавт Саліжан Шаріпов, директор Українського дитячого центру “Молода гвардія” Едуард Лебединський, ветерани Великої Вітчизняної війни та інші поважні гості, які висловили впевненість, що цьогорічний збір стане ще однією яскравою сторінкою на шляху до зміцнення міжнародного партнерства та дружби між народами колишнього СРСР – переможцями фашизму.

Воєнно-патріотичний збір триватиме до 22 вересня. Упродовж 10 діб діти віком від 12-ти до 17-ти років з України, Росії, Білорусі, Вірменії, Латвії, Литви, Естонії, Молдови, Придністров’я, Казахстану та Киргизстану змагатимуться зі стрільби з пневматичної зброї, спортивного фехтування на багнетах, кросу, пейнтболу, спортивного кидання ножа, веслування на ялах, стройової підготовки. Окрім того, визнані спеціалісти у своїй справі проводитимуть з ними школи військового розвідника, космонавтики, журналістики, аналітики, акторської майстерності, екстремальної і бойової медицини. Також на “спадкоємців перемоги” чекають цікаві за своїм змістом військово-тактичні та дипломатичні ігри, історична вікторина та знайомство з навчальними закладами, культурними і архітектурними пам’ятками міста-героя Одеси.

Завершиться Міжнародний молодіжний воєнно-патріотичний збір “Союз спадкоємців Перемоги-2013” проведенням навчально-польового виходу з відповідним виконанням завдань на стежці розвідника. Після цього переможці і призери з різноманітних воєнно-спортивних дисциплін отримають нагороди від організаторів заходу та головного судді змагань – випускника Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків Героя Російської Федерації та Киргизької Республіки льотчика-космонавта Саліжана Шаріпова.

Варто зазначити, що започаткований 2007 року за ініціативи голови Регіонального громадського руху підтримки захисників Батьківщини “Доблесть Вітчизни” Олега Баканача Міжнародний молодіжний воєнно-патріотичний збір “Союз спадкоємців Перемоги” проводиться вже увосьме. Раніше господарями подібного формату змагань серед молоді були Росія, Киргизстан і Казахстан. І от вперше “спадкоємці Перемоги” зібралися в Україні. А характерною особливістю проведення нинішнього збору є той факт, що цього року до нього долучилися діти від країн Балтії, а команди учасників сформовані не за національною, а за інтернаціональною ознакою, коли пліч-о-пліч, як колись їхні прадіди на війні, хлопці та дівчата з різних країн колишнього СРСР знаходитимуться поруч, товаришуватимуть та намагатимуться здобути бажану та одну на всіх перемогу. І, на щастя, здобути перемогу не воєнну, а спортивну!