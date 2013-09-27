Військовослужбовці 56-го окремого загону готуються до виконання завдань у Ліберії

Відібрані кандидати склали заліки з мовної та фізичної підготовки. Крім того, майбутні миротворці виконали вправи контрольних стрільб з автомата Калашникова, пістолета Макарова, озброєння БРДМ-2 та метання імітаційної гранати РГД-5 на влучність, а також відпрацювали практичні навички з водіння армійських машин обмеженими проїздами та перешкодами.

– Усі військовослужбовці чергової ротації професійно долають випробування, – повідомив кандидат на посаду командира 56-го овз військовий льотчик 2 класу полковник Олександр Венгер. – Незабаром на 223-му Рівненському загальновійськовому полігоні вогневу потужність продемонструють вертолітні ланки Мі-24 загону.

Наступного тижня готовність особового складу чергової ротації до виконання завдань за призначенням в африканській країні перевірить відповідна комісія.