Військовослужбовці 56-го окремого загону готуються до виконання завдань у Ліберії
На базі 16-ої окремої бригади армійської авіації, 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, що дислокована у місті Броди на Львівщині, проходить активна фаза бойового злагодження військовослужбовців, відібраних кандидатами на посади у складі 56-го окремого вертолітного загону чергової ротації.
Відібрані кандидати склали заліки з мовної та фізичної підготовки. Крім того, майбутні миротворці виконали вправи контрольних стрільб з автомата Калашникова, пістолета Макарова, озброєння БРДМ-2 та метання імітаційної гранати РГД-5 на влучність, а також відпрацювали практичні навички з водіння армійських машин обмеженими проїздами та перешкодами.
– Усі військовослужбовці чергової ротації професійно долають випробування, – повідомив кандидат на посаду командира 56-го овз військовий льотчик 2 класу полковник Олександр Венгер. – Незабаром на 223-му Рівненському загальновійськовому полігоні вогневу потужність продемонструють вертолітні ланки Мі-24 загону.
Наступного тижня готовність особового складу чергової ротації до виконання завдань за призначенням в африканській країні перевірить відповідна комісія.