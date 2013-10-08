Курсант Академії сухопутних військ Олександра Безсмертна нагороджена відомчою медаллю Міноборони РФ “За зміцнення бойової співдружності”

У конкурсі, який проходив впродовж пяти днів у столиці Росії, взяли участь 28 учасників з 7 держав СНД – Вірменії, Білорусії, Казахстану, Таджикистану, України, Киргизстану та Російської Федерацій. Представники країн-учасниць стріляли, метали ножі та малі саперні лопати, долали смугу перешкод, відповідали на складні питання з історії, співали, танцювали тощо.

Україну на цьогорічному конкурсі представляла курсант факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ Академії сухопутних військ, що у Львові, Олександра Безсмертна. Дівчина, яка навчається за спеціальністю “культурологія”, продемонструвала високі військово-професійні якості, виборовши призове місце на воєнно-спортивному етапі конкурсу під назвою “Атлет”. Але головним її тріумфом стала перемога у конкурсі талантів. Олександра виконала відому пісню Анни Резнікової “Офіцерські дружини”.

– Участь у цьому конкурсі – для мене велика честь. Окрім того, що я вдало представила свою країну та Збройні Сили, познайомилася із кращими військовослужбовцями дружніх країн, не втратила й можливсоті виступити на одній сцені із такими легендарними артистами як Йосиф Кобзон, Олександр Маршал, Жасмін та іншими, – зізналась дівчина.

Наказом Міністра оборони Російської Федерації курсанта Олександру Безсмертну нагороджено відомчою медаллю сусідньої країни “За зміцнення бойової співдружності” та памятною медаллю учасника 5-го міжнародного конкурсу військово-професійної майстерності серед військовослужбовців дружніх армій “Воїн Співдружності”.

А вже після повернення в Україну начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук перед особовим складом військового вишу особисто подякував дівчині за її старананність та успішне представлення Збройних Сил України на міжнродному рівні, а також нагородив наручним жіночим годинником.