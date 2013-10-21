Представник армійського спорту виборов бронзу чемпіонату світу зі стрільби з лука

Цього року в ньому брали участь 342 найкращих лучника з 62 країн світу. Змагання проводилися у двох вікових групах – кадетська (спортсмени не старші 17 років – U-17) і юніорська (лучники не старші 20 років – U-20).

Серед інших здобутків збірної команди України цей Чемпіонат приніс нагороди й в скарбничку армійського спорту – представник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (м. Львів) старший солдат Віталій Комонюк здобув бронзову нагороду в особистих змаганнях.

Довідка. Старший солдат Комонюк Віталій Миколайович – майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з лука; бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів особисто (2013 р.); бронзовий призер чемпіонату світу у приміщенні серед юніорів особисто (2012 р.); переможець чемпіонату Європи серед юніорів у команді (2012 р.); срібний призер чемпіонату світу у приміщенні серед юніорів в команді (2012 р.); чемпіон світу серед юніорів в команді (2009 р.); срібний призер чемпіонату світу серед кадетів в командному заліку (2009 р.); 10 місце І Юнацькі Олімпійські ігри (2010 р.); багаторазовий чемпіон та призер міжнародних змагань, чемпіонатів та Кубків України серед юніорів та кадетів; рекордсмен світу та Європи серед юніорів та кадетів у команді; член національної збірної команди України. Виступає за Навчально-спортивну базу літніх видів спорту Міністерства оборони України.