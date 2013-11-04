Першокурсники Військової академії здійснили перший стрибок з парашутом

Як повідомив начальник факультету Високомобільних десантних військ та розвідки полковник Станіслав Чумак, цій важливій події в житті майбутніх офіцерів ВДВ передувала ретельна підготовка – теоретичні заняття, вивчення матеріальної бази, укладка парашутів, практичне виконання елементів стрибка на повітряно-десантному комплексі.

Свій перший стрибок з парашутом курсанти здійснили з вертольоту Мі-8 з висоти 600 метрів на площадку для приземлення, обладнану на території Центру забезпечення навчального процесу Військової академії поблизу селища Чорноморське Одеської області. Загалом під час занять у полі з першокурсники заплановано ще кілька навчальних стрибків, а також заняття з тактики, вогневої, інженерної, топографічної підготовки тощо. Після завершення навчання у Військовій академії кожен з них матиме досвід виконання понад трьох десятків стрибків з парашутом у різноманітних умовах.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Військової академії генерал-майор Олег Гуляк привітав курсантів зі здійсненням першого стрибка з парашутом та вручив молодим десантникам значки та посвідчення парашутиста.