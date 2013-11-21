Актуальні питання співробітництва у військовій сфері розглянуть учасники 65 засідання Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД
Сьогодні, 21 листопада, в Москві розпочнеться чергове, 65 засідання Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
У роботі Ради візьмуть участь делегації оборонних відомств Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан.
Українську делегацію, представлену на засіданні в якості спостерігача, очолюватиме Міністр оборони нашої держави Павло Лебедєв.
Відповідно до порядку денного засідання, до розгляду сплановано більше 20 питань з різних напрямів взаємодії міністерств оборони держав Співдружності у військовій сфері.
Зокрема, міністри оборони обговорять питання проведення Олімпіади курсантів вищих військових навчальних закладів міністерств оборони держав-учасниць СНД, чемпіонатів з видів спорту в рамках XI Спартакіади дружніх армій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2014 році тощо.