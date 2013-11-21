Актуальні питання співробітництва у військовій сфері розглянуть учасники 65 засідання Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД

У роботі Ради візьмуть участь делегації оборонних відомств Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан.

Українську делегацію, представлену на засіданні в якості спостерігача, очолюватиме Міністр оборони нашої держави Павло Лебедєв.

Відповідно до порядку денного засідання, до розгляду сплановано більше 20 питань з різних напрямів взаємодії міністерств оборони держав Співдружності у військовій сфері.

Зокрема, міністри оборони обговорять питання проведення Олімпіади курсантів вищих військових навчальних закладів міністерств оборони держав-учасниць СНД, чемпіонатів з видів спорту в рамках XI Спартакіади дружніх армій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2014 році тощо.