Перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник зустрівся із заступником Генсекретаря НАТО Александром Вершбоу

Під час зустрічі було обговорено хід підготовки проектів Річної національної програми співробітництва України з НАТО на 2014 рік та Підсумкового документу (Оцінки) участі України у Процесі планування та оцінки сил у 2013 році. Було відзначено вагомий внесок України в операції та місії під проводом НАТО, а також результативну імплементацію проектів практичної кооперації з Альянсом в оборонній сфері, зокрема Програми НАТО “Удосконалення військової освіти”, залучення України до багатонаціональних проектів в рамках Концепції “Розумна оборона”.

Перший заступник керівника вітчизняного оборонного відомства відзначив важливість підтримання воєнно-політичного діалогу між Україною та Північноатлантичним альянсом, а також підтвердив наміри на продовження конструктивного партнерства нашої держави з НАТО.