Про це сьогодні, 24 грудня, повідомив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони України.

За його словами, сьогодні система військової освіти в цілому забезпечує потреби Збройних Сил у військових фахівцях відповідно до показників державного замовлення.

Зокрема, в рамках виконання Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, цього року було створено Державний університет телекомунікацій, до складу якого входять Житомирський військовий інститут та Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, створено 4 кафедри військової підготовки у складі Національного авіаційного університету, Одеського національного технічного університету, Київського національного аграрного університету та Харківського національного університету внутрішніх справ.

– В результаті проведених заходів чисельність особового складу була оптимізована, а видатки на утримання вищих військових навчальних закладів зменшилися на 221,3 мільйони гривень, – підкреслив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник.