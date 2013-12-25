Система військової освіти в цілому забезпечує потреби Збройних Сил у військових фахівцях
У 2013 році, відповідно до Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, в Міністерстві оборони тривала робота щодо оптимізації мережі військових навчальних та наукових закладів
Про це сьогодні, 24 грудня, повідомив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони України.
За його словами, сьогодні система військової освіти в цілому забезпечує потреби Збройних Сил у військових фахівцях відповідно до показників державного замовлення.
Зокрема, в рамках виконання Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, цього року було створено Державний університет телекомунікацій, до складу якого входять Житомирський військовий інститут та Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, створено 4 кафедри військової підготовки у складі Національного авіаційного університету, Одеського національного технічного університету, Київського національного аграрного університету та Харківського національного університету внутрішніх справ.
– В результаті проведених заходів чисельність особового складу була оптимізована, а видатки на утримання вищих військових навчальних закладів зменшилися на 221,3 мільйони гривень, – підкреслив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник.