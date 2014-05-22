Уряд виділяє 100 млн грн на придбання БТР-3Е
11:17, 22 травня 2014Військо
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“Для Збройних Сил України та Національної гвардії планується закупити 22 одиниці БТР-3Е. На їх придбання Уряд виділяє 100 млн грн.”
Уряд закупає техніку / mil.gov.ua
Про це сьогодні, 22 травня, повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відвідання однієї з військових частин під Києвом.
Глава Уряду підкреслив, що Збройні Сили України та Національна гвардія забезпечуються необхідним у якнайшвидші терміни, адже “23 роки нічого не купувалося”.
– Те, що було два місяці тому, і що є сьогодні – це разюче різні картини, – відзначив Арсеній Яценюк.
Прем’єр-міністр України висловив щирі співчуття родинам загиблих у ході антитерористичної операції і запевнив усіх, що країна нікого не забуде.
– Героїв не забувають, – наголосив він.
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