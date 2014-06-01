На Луганщині терористи напали на військові частини, захопили зброю та знищили РЛС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

В одній з частин терористи, застосувавши автоматичну зброю та ручні гранати, вивели з ладу радіолокаційну станцію.

В іншій частині захоплено будівлі та понад 40 одиниць стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

Серед українських військовослужбовців постраждалих немає, поінформували в прес-службі.

Наразі прокуратурою за фактом знищення радіолокаційної станції відкрито кримінальне провадження за ст. 113 ККУ (диверсія).

За фактом захоплення військової частини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт). Також вирішується питання відповідальності військових службових осіб за порушення вимог законодавства щодо організації зберігання зброї, боєприпасів та іншого військового майна, повідомили в прокуратурі.