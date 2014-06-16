Діти з оздоровчого табору ЗСУ побували на борту фрегату «Гетьман Сагайдачний»

Минулими вихідними фрегат «Гетьман Сагайдачний» з ознайомчою екскурсією відвідали діти, які відпочивають в дитячому оздоровчому табору ім. Юрія Гагаріна Збройних Сил України. Знайомство з флагманським кораблем Військово-Морських Сил ЗС України викликало у дітей неабиякий інтерес.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві оборони України.

"Ми були раді приймати у нас дітей, адже даний захід має велике значення з точки зору військово-патріотичного виховання молоді, що особливо важливо у такий нелегкий для нашої країни час", — зазначив капітан 3 рангу Віталій Спірідонов, який разом із заступником командира корабля з виховної роботи капітаном 2 рангу Володимиром Новохацьким проводив екскурсію.

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За словами методиста дитячого оздоровчого табору Олесі Бородіної, кілька дітей захотіли стати в майбутньому військовими моряками.

Сторони висловили спільне побажання, що у подальшому такі зустрічі мають бути продовжені.