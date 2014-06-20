У Міноборони спростували обстріл силовиками території РФ з пункту пропуску "Должанський"

21:15, 20 червня 2014
Військо
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Підрозділи ЗС України, задіяні в АТО, не застосовували артилерію та міномети під час проведення заходів з відновлення державного кордону на Сході України

У Міноборони спростували обстріл українськими військовими території РФ / mischko.livejournal.com

Сьогодні, 20 червня, під час виконання завдань антитерористичної операції, підрозділи Збройних сил, які задіяні у АТО, наблизилися до пункту пропуску Должанський, що на українсько-російському кордоні. Терористи, які останнім часом окупували цей прикордонний об’єкт, відразу вчинили відчайдушний вогневий опір урядовим військам.

Відкривши шквальний хаотичний вогонь, бойовики намагалися втримати свої позиції. В один з моментів бойового зіткнення мінометна міна розірвалася поблизу лінії кордону. За інформацією російської сторони, у результаті цього вибуху поранений представник митної служби РФ.

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У зв’язку з цим випадком, Управління преси та інформації Міністерства оборони України уповноважене заявити, що зважаючи на близькість до державного кордону з Російською Федерацією, вогонь з артилерії або мінометів українські військові не застосовували і не застосовують.

Натомість, терористи, для яких важливим є організація провокацій з метою дестабілізації у прикордонних районах, активно використовують наявне важке озброєння, артилерію та міномети.

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