У Львів привезли 31 пораненого під Зеленопіллям військовослужбовця

Про це УНІАН повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони Олександр Поронюк.

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"Сьогодні близько 01.00 до Львова прибув літак з пораненими військовослужбовцями і мобілізованими. До Львова транспортований 31 військовослужбовець. Більшість з них - з 24-ї окремої механізованої бригади ім. Данила Галицького, яка дислокується в Яворівському районі Львівської області", - повідомив Олександр Поронюк.

Він зазначив, що стан здоров'я військових задовільний, лише у двох бійців поранення середньої тяжкості. Всіх їх розмістили у військовому госпіталі у Львові. Всіх поранених з більшим ступенем складності взяли госпіталі в східних і центральних областях.

Олександр Поронюк також повідомив, що завтра, 14 липня, планується брифінг за участю військових лікарів львівського госпіталю.

Як повідомляв УНІАН, вночі 11 липня терористи обстрілювали з установок "Град" позиції сил АТО біля села Зеленопілля Луганської області зі сторони кордону з Росією. У Міноборони повідомили, що в результаті цих обстрілів загинуло 19 військовослужбовців, 93 отримали поранення.