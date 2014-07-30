Миколаївські десантники отримали у подарунок бронереанімобіль БММ-70

Машина повністю укомплектована усім необхідним спорядженням та готова до відправлення у зону АТО. Кошти на її виготовлення виділили підприємства Миколаївщини ТОВ «Гринтур-ЕКС», ТОВ «ВІП-Трейдер» та ПАТ «Миколаївобленерго».

Передаючи машину десантникам, виконуючий обов’язки директора заводу Олександр Швець повідомив, що машина створювалась у тісній взаємодії з військовими медиками та відповідає усім необхідним вимогам для рятування поранених бійців в бойових умовах.

Отримуючи безцінний подарунок, виконуючий обов’язки командира 79 окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України подякував усім, хто взяв участь у фінансуванні та створенні нової унікальної машини.

— Дуже дякую за цей подарунок, обіцяю, що ми вас не підведемо і зробимо усе аби відстояти свободу та територіальну цілісність нашої країни, — зазначив підполковник Іван Савка.

Після урочистостей машина одразу відправилась у зону проведення АТО.

Читайте такожДесантники під час зачистки Лисичанська знищили снайперську групу терористівДовідка. БММ-70 — броньована медична машина спеціального призначення, створена на базі БТР-70. Має два дизельні двигуни італійської фірми «Iveco» потужністю 150 к.с. В неї збільшено об’єм кузова та створено спеціальний завантажувально-розвантажувальний пристрій для доставки важкопоранених усередину машини, який змонтовано над силовою установкою позаду машини. Екіпаж — три військовослужбовці (водій, лікар та санітар). Може перевозити одночасно чотирьох важкопоранених бійців та п’ять легкопоранених.