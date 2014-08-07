За останню добу в зоні АТО загинули 7 українських військовослужбовців - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, впродовж останньої доби сили АТО 19 разів вступали у вогневий контакт з терористами у районах населених пунктів Майорське, Зеленопілля, Дякове, Іловайськ, Трьохізбенка, Андріївка, Красний Яр, Піски, Сабівка, Лісне, Новоганівка, Мар'янівка та Луганськ.

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