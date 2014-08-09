Пілоту збитого Міг-29 вдалося повернутися до українських військових

Пілот збитого днями терористами винищувача Міг-29 повернувся до місць розташування підрозділів, які беруть участь в Антитерористичній операції на сході України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

За його словами, льотчик пройшов близько 40 кілометрів кілька днів територією, яка контролюється бойовиками, але проявивши безпрецедентні військові здібності з орієнтування на місцевості та використовуючи засоби маскування, йому вдалося живим і здоровим залишити окуповану територію і вийти до своїх.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня бойовики збили український винищувач Міг-29 над Єнакієвим. Льотчик підбитого винищувача відвів літак від житлових районів.