Україна сформувала військові резерви, що прикриватимуть кордон у разі вторгнення військ РФ

Україна сформувала військові резерви, що прикриватимуть державний кордон у разі вторгнення російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тримається увага на державному кордоні, створені спеціальні резерви, які можуть зробити прикриття державного кордону, якщо буде дійсно якась агресія», - заявив він.

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«Треба розуміти, що ці підрозділи не зможуть всіх зупинити, вони створені для того, щоб на перший час зупинити наступ, щоб країна змогла мобілізуватися і виставити весь свій потенціал», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Кремля, сьогодні, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного хреста направляє в Україну «гуманітарну місію».

Водночас лідери США та країн ЄС заявляли, що вважатимуть прямим вторгненням введення Росією своїх військ для доставки "гуманітарної допомоги" на схід України.