Україна сформувала військові резерви, що прикриватимуть кордон у разі вторгнення військ РФ

19:32, 11 серпня 2014
Військо
0 0

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

REUTERS

Україна сформувала військові резерви, що прикриватимуть державний кордон у разі вторгнення російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тримається увага на державному кордоні, створені спеціальні резерви, які можуть зробити прикриття державного кордону, якщо буде дійсно якась агресія», - заявив він.

Читайте такожРФ посилила військову присутність на кордоні з Україною: 45 тисяч військових, 160 танків, 150 "Градів"

«Треба розуміти, що ці підрозділи не зможуть всіх зупинити, вони створені для того, щоб на перший час зупинити наступ, щоб країна змогла мобілізуватися і виставити весь свій потенціал», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Кремля, сьогодні, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного хреста направляє в Україну «гуманітарну місію».

Водночас лідери США та країн ЄС заявляли, що вважатимуть прямим вторгненням введення Росією своїх військ для доставки "гуманітарної допомоги" на схід України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter